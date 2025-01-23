GMNI Soroti Silang Pendapat Sejumlah Menteri Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo

JAKARTA - Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo di 100 hari pertama sangat memuaskan.

Namun demikian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Daerah Khusus Jakarta Michael Silalahi menyoroti permasalahan perbedaan pendapat para menteri jelang 100 hari pemerintahan Prabowo.

Dia memberikan contoh, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup yang berbeda sikap atas permasalahan pagar laut di wilayah Tangerang.

"Saya mengamati, para Menteri kabinet Prabowo-Gibran seolah berjalan sendiri-sendiri," ujarnya, Kamis (23/1/2025).

Michael Silalahi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Asta Cita yang menjadi visi Presiden Prabowo tidak akan terwujud jika para Menteri di kabinet tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya ketidaksesuaian antara visi Presiden dan tindakan para menteri inilah yang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan Asta Cita.