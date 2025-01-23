Usai Lawatan ke India, Prabowo ke Malaysia Temui Raja Sultan Ibrahim Iskandar

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kenegaraan kembali ke Malaysia usai mengunjungi India. Di Malaysia, Prabowo akan menemui Raja Sultan Ibrahim Iskandar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

"Dari India saya akan bertolak ke Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan juga, memenuhi undangan Sri Baginda yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim, dan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia," kata Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan di antaranya latar belakang budaya dan etnis. "Demikian juga Malaysia tetangga deket kita, bangsa yang serumpun memiliki latar belakang budaya, latar belakang etnis, latar belakang sejarah yang sama, banyak persamaan. Dan kita semakin bekerja sama sebagai negara pendiri ASEAN," kata Prabowo.

"Bersama Singapura, Thailand, Filipina, Brunei kita bersama sama yang merupakan penggerak ASEAN. Tentunya sekarang ASEAN sudah berkembang. Peran Indonesia Malaysia, saya kira dalam menjalankan kerja sama ASEAN dan kerja sama strategis lainnya sangat penting," tambahnya.

Prabowo meminta semua pihak untuk mendoakan agar kunjungan ke India dan Malaysia dapat berjalan lancar. "Saudara saudara tentunya saya mohon doa agar kunjungan ke India dan Malaysia berjalan lancar," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada hari ini Kamis (23/1/2025). Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Pada hari ini sebentar lagi saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, New Delhi atas undangan dari pemerintah India dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului ada yang berangkat lebih dulu," kata Prabowo dalam jumpa pers.

Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. "Tentunya saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan presiden india dan PM India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Droupadi Murmu," kata Prabowo.