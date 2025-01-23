Usai Raker di DPR, Menteri Satryo Ngacir saat Ditanya soal Konflik dengan Pegawainya

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro ngacir dari awak media saat disinggung soal polemik pemecatan sepihak pegawai Kemendiktisaintek yang viral beberapa waktu lalu. Di mana, Menteri Satryo sempat didemo pegawainya.

Momen itu terjadi saat Satryo menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI yang digelar secara tertutup. Kejadian itu bermula kala Satryo keluar dari ruangan rapat melalui pintu kesekretariatan Komisi X DPR RI.

Dengan kenakan kemeja putih, ia melenggang ke arah pintu keluar Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Saat ditanya perihal pemecatan sepihak pegawai Kemendiktisaintek, Satryo enggan mengeluarkan sepatah katapun.

Ia pun terus berjalan ke arah mobil pribadinya yang tidak menggunakan pelat dinas kementerian. Satryo masih tutup mulut dan tak mengeluarkan komentar sedikit pun saat awak media membuntutinya hingga masuk mobil.

Sekadar informasi, ratusan pegawai ASN di Kemendiktisaintek melakukan unjuk rasa di depan Gedung D, Kemendiktisaintek, Senin 20 Januari 2025. Para pendemo menyuarakan protes atas tindakan pemecatan yang tidak prosedural dan semena-mena oleh Kemendiktisaintek terhadap sejumlah ASN di Kemendiktisaintek, salah satunya Neni Herlina.