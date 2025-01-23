Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Megawati Nyanyi di Hari Ulang Tahunnya: Bayar Dong

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |19:50 WIB
Momen Megawati Nyanyi di Hari Ulang Tahunnya: Bayar Dong
Megawati Soekarnoputri Nyanyi di Hari Ulang Tahunnya. Foto: Dok IST.
A
A
A

BOGOR - Bukan menyampaikan pidato sebagaimana biasanya, Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri justru memanfaatkan momen perayaan hari ulang tahunnya yang ke-78 dengan bernyanyi.

Momen ini terjadi saat Megawati merayakan momen hari ulang tahunnya bersama keluarga dan sahabat di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Dimana, sebelum bernyanyi, acara terlebih dahulu memanjatkan doa yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Megawati memberi tumpengnya ke Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama. Di sela-sela kegiatan ini, Megawati turut menyumbang dua lagu favoritnya yakni Cinta Hampa dan My Way. Sesekali Megawati menyelipkan kelakar di bait lagu yang dinyayikannya. 

Usai bernyanyi, keluarga hingga sahabat memberi tepuk tangan. "Bayar dong," ujar Megawati sambil tertawa.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010/pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159977/megawati-x832_large.jpg
Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159710/megawati_soekarnoputri-IS2f_large.jpg
Megawati Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150219/ahmad-0G8H_large.jpg
Ahmad Muzani: Kalau Bertemu Ibu Mega, Saya pun Cium Tangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150213/ahmad-tibL_large.jpg
Sinyal Prabowo-Megawati Bertemu Kembali, Gerindra: Banyak Momentum Bisa Mempertemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement