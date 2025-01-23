Momen Megawati Nyanyi di Hari Ulang Tahunnya: Bayar Dong

BOGOR - Bukan menyampaikan pidato sebagaimana biasanya, Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri justru memanfaatkan momen perayaan hari ulang tahunnya yang ke-78 dengan bernyanyi.

Momen ini terjadi saat Megawati merayakan momen hari ulang tahunnya bersama keluarga dan sahabat di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Dimana, sebelum bernyanyi, acara terlebih dahulu memanjatkan doa yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Megawati memberi tumpengnya ke Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama. Di sela-sela kegiatan ini, Megawati turut menyumbang dua lagu favoritnya yakni Cinta Hampa dan My Way. Sesekali Megawati menyelipkan kelakar di bait lagu yang dinyayikannya.

Usai bernyanyi, keluarga hingga sahabat memberi tepuk tangan. "Bayar dong," ujar Megawati sambil tertawa.

(Puteranegara Batubara)