Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Buru Otak Sindikat Penipuan Pakai Teknologi AI Deepfake Wajah Presiden Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |20:48 WIB
Polri Buru Otak Sindikat Penipuan Pakai Teknologi AI Deepfake Wajah Presiden Prabowo
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri mengungkap bahwa kasus penipuan dengan teknologi artificial inteligence (AI) deepfake Wajah Presiden Prabowo Subianto bergerak secara bersindikat.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, saat ini pihaknya telah menetapkan satu tersangka berinisial AMA, dan melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial FA.

Menurut Himawan, para pelaku melakukan penipuan menggunakan AI dengan cara bersindikat, untuk itu pihaknya tidak akan berhenti pada dua pelaku saja.

"(Dittipidsiber) terus mengejar dan menyelidiki jaringan atau sindikat penipuan ini termasuk aktor intelektualnya," kata Himawan di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

Diketahui, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka, satu diantaranya merupakan buron, dalam kasus penipuan dengan menggunakan teknologi AI deepfake. 

Para pelaku mengubah video asli Presiden Prabowo dengan narasi yang mereka buat untuk melakukan penipuan, dan meraup keuntungan.

FA, kata Himawan, bertugas untuk menyiapkan video deepfake atau mengedit video asli publik figur, untuk kemudian diubah narasinya, dan digunakan sebagai alat penipuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009//lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179001//peredaran_narkoba-swM6_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, IPW: Serangan Narkoba Lebih Bahaya dari Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178982//polri_ungkap_38_ribu_kasus_narkoba_sepanjang_2025-yzBV_large.jpg
Polri Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, KPAI: Anak-Anak Rawan Terpapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178890//budi-tBaG_large.jpg
Pengusutan Korupsi BJB Jalan Terus, meski Lisa Mariana Jadi Tersangka di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178880//ai-L3ym_large.jpeg
Kerugian Akibat Penipuan Bermodus AI Capai Rp700 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement