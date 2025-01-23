Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal UU Kejaksaan, Hak Leniensi Dinilai Tidak Jelas dan Rentan Penyelewengan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:10 WIB
Soal UU Kejaksaan, Hak Leniensi Dinilai Tidak Jelas dan Rentan Penyelewengan
UU Kejaksaan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kewenangan berlebih yang tertuang dalam UU No 7/2021 tentang Kejaksaan kembali disorot masyarakat sipil. Selain hak imunitas kejaksaan yang kontroversial, mantan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu juga mempersoalkan hak leniensi kejaksaan. Hak leniensi ini adalah untuk menuntut ringan pelaku pidana.

Hal itu dikatakan Edwin di acara Dialog Publik: UU Kejaksaan antara kewenangan dan keadilan masyarakat yang digelar di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"Limitasinya tidak jelas, dan menjadi rentan penyelewengan. Dalam rancangan perubahan UU Kejaksaan ini, batasnya makin kabur," ucap Edwin.

Edwin pun mencontohkan kasus Pinangki Sirna Malasari, pegawai Kejaksaan Agung yang sempat viral karena menemui buron kakap kasus perbankan, Djoko Tjandra. 

"Jabatannya cuma Kasubag Pemantauan dan Evaluasi loh. Di bawah Kepala Biro. Pertemuan itu sulit dielakkan ada restu pimpinan, setidaknya atas sepengetahuan. Kita tidak tahu, kan," bebernya.

Tapi, nyatanya Kejaksaan hanya menuntutnya empat tahun dan denda Rp500 juta. Edwin menyebut bahwa ini menunjukkan komitmen yang lemah terhadap praktek korup di tubuh kejaksaan itu sendiri. Selain itu, Edwin juga menyebut sejumlah contoh kasus lainnya. Menunjukkan fenomena no viral no justice. 

"Kita pernah dengar ada kasus Valencia alias Nensyl, yang diproses karena memarahi suaminya yang mabuk. Kejaksaan sempat menuntutnya satu tahun, tapi karena viral, kemudian tuntutannya menjadi bebas. Juga kasus pemelihara landak di Bali. Yang setelah viral baru mendapatkan keadilan," tambahnya. 

 

Topik Artikel :
Jaksa UU Kejaksaan Kejaksaan
Advertisement