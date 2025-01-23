Saksikan Morning Zone Nekat Masuk Tol Biker Tewas Jumat 24 Januari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas dialami pengendara motor lantaran masuk ke jalan tol. Peristiwa itu terjadi di KM 39 Tol Jagorawi Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 Januari 2025.

Sepeda motor bernomor polisi F 6941 TKI yang dikendarai perempuan IYR (36) berboncengan dengan laki-laki berinisial JSR (58) datang dari arah Parung Banteng menuju arah Jakarta melalui Jalan Tol Bogor Selatan dengan motor. Saat berada di jalan tol hilang kendali karena mengantuk dan terjatuh.

JSR harus meregang nyawa terlindas mobil setelah jatuh dari kendaraannya. Sementara kendaraan roda empat yang melindas tidak tercatat identitasnya karena langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan, yang meninggal di lokasi kejadian penumpang motor JSR. Sedangkan pengendara motor IYR masih selamat, namun mengalami luka berat.

Morning Zone edisi Jumat 24 Januari 2025, pukul 08.00 Wib akan membahas secara lengkap kabar biker tewas saat nekat masuk tol bersama Redaktur Okezone.com Feby Novalius yang dipandu oleh Host Andry Susanto.

(Puteranegara Batubara)