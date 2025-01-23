Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pagar Laut di Tangerang Disebut Upaya Awal untuk Reklamasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:52 WIB
Pagar Laut di Tangerang Disebut Upaya Awal untuk Reklamasi
Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA Erwin Suryana (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana mengungkapkan keberadaan pagar laut sepanjang 30 Km di Tangerang merupakan bagian awal dari rencana reklamasi. Informasi dari nelayan setempat dan hasil penelusuran sejak 2023, langkah pemagaran laut diduga sebagai upaya untuk mengklaim lahan di atas laut sebelum proses penimbunan untuk reklamasi.

Erwin menjelaskan dari hasil penelusuran KIARA melalui situs Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menggunakan peta garis pantai dari Badan Informasi Geospasial (BIG), ditemukan bahwa luas lahan tersebut mencapai 515 hektare.

“Kalau dari hasil penelusuran kami sebetulnya apa yang kemudian dinyatakan oleh Pak Nusron ya sebagai Menteri begitu, itu kan kemarin beliau menyatakan ada kurang lebih 1 juta Meter persegi ya atau 100 hektare kurang lebih. Tapi dari hasil di situs buminya ATR/BPN itu sebetulnya ada kurang lebih 500 hektar,” kata Erwin dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews TV, Kamis (23/1/2025).

“Posisinya kalau kita digitasi kita digitasi begitu menggunakan peta garis pantai yang dari BIG dari Badan Informasi Geospasial itu jumlahnya ada sekitar 500 hektare persil tanah 515 hektare kurang lebih yang kami temukan,” tambahnya.

Erwin menambahkan, proses reklamasi ini bukanlah kejadian baru dan kemungkinan besar lahan yang diklaim oleh pihak tertentu akan mengalami penimbunan untuk dijadikan daratan. Dia juga menyebut skenario pagar tersebut dapat menjadi bukti bahwa di masa lalu, ada lahan yang kemudian tenggelam akibat berbagai faktor, termasuk sedimentasi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Interupsi Reklamasi Pagar Laut
