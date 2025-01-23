Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei DEEP dan LSN Terkait Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: 87,5 Persen Masyarakat Puas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |23:36 WIB
Survei DEEP dan LSN Terkait Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: 87,5 Persen Masyarakat Puas
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Survei Nasional (LSN) pun melaksanakan kegiatan bertajuk ‘Survei Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo – Gibran’. 

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pertama kami tanyakan mengenai secara umum kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya 87,5 persen menjawab puas dan 12,5 persen menjawab tidak puas," kata Peneliti lembaga survei nasional, Fisya Aminah dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 88,2 persen responden menyatakan percaya dan 11,8 persen responden menyatakan sikap tidak percaya berdasarkan 100 kinerja Prabowo-Gibran.

Pelaksanaan survei terlaksana pada tanggal 13-20 Januari 2025. Metode dalam survei ini dilakukan wawancara secara tatap muka dengan jumlah 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Adapun tingkat error sampling atau kesalahan pengambilan sampel mencapai kurang lebih 2,87 persen pada interval kepercayaan 95 persen. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement