Survei DEEP dan LSN Terkait Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: 87,5 Persen Masyarakat Puas

JAKARTA - Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Survei Nasional (LSN) pun melaksanakan kegiatan bertajuk ‘Survei Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo – Gibran’.

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pertama kami tanyakan mengenai secara umum kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya 87,5 persen menjawab puas dan 12,5 persen menjawab tidak puas," kata Peneliti lembaga survei nasional, Fisya Aminah dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 88,2 persen responden menyatakan percaya dan 11,8 persen responden menyatakan sikap tidak percaya berdasarkan 100 kinerja Prabowo-Gibran.

Pelaksanaan survei terlaksana pada tanggal 13-20 Januari 2025. Metode dalam survei ini dilakukan wawancara secara tatap muka dengan jumlah 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Adapun tingkat error sampling atau kesalahan pengambilan sampel mencapai kurang lebih 2,87 persen pada interval kepercayaan 95 persen.

(Puteranegara Batubara)