HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri Bima Arya Sebut Retret Kepala Daerah Digelar Sepekan, Undang KPK Jadi Pemateri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |03:27 WIB
Wamendagri Bima Arya Sebut Retret Kepala Daerah Digelar Sepekan, Undang KPK Jadi Pemateri
Wamendagri Bima Arya. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kembali menggelar retret untuk Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2024. Retret ini bakal digelar selama satu pekan. 

"Retret ini agak lama lho, jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu," kata Bima Arya kepada wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2025). 

Dalam kesempatan ini, Mantan Wali Kota Bogor itu menyebut bahwa KPK akan turut diundang untuk memberi pembekalan kepada Kepala Daerah. KPK akan memberikan materi khusunya terkait pemberantasan korupsi. 

"Jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," jelas dia. 

Adapun retret Kepala Daerah direncanakan akan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Retret juga akan dilaksanakan satu pekan setelah para Kepala Daerah dilantik. 

"Kemungkinan besar di Magelang mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan, nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-misi kepala daerah," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
