HOME NEWS NASIONAL

Tak Cuma Beri Bantuan, Pemerintah Disebut Harus Buat Sistem yang Dorong Kemandirian Masyarakat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |05:21 WIB
Tak Cuma Beri Bantuan, Pemerintah Disebut Harus Buat Sistem yang Dorong Kemandirian Masyarakat
Isaac Munandar
A
A
A

JAKARTA – "Exclusive Public Lecture Chapter 2025: Shaping Leaders, Ending Poverty" sukses diselenggarakan sebagai kolaborasi strategis antara MAXY Academy, TBN Alliance, dan Fakultas Sains dan Teknik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Kuliah tamu ini menghadirkan Melvyn Mak, Chairman TBN Alliance, sebagai pembicara utama, yang berbagi wawasan mendalam tentang kepemimpinan dan inovasi untuk mengakhiri kemiskinan.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Teddy Hartono (Chairman TBN Indonesia), Isaac Munandar (CEO & Co-Founder MAXY Academy), dan Khodijah Hulliyah, M.Si., Ph.D. (Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah bidang kemahasiswaan), yang turut memperkaya diskusi dengan perspektif mereka tentang peran mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.

Dalam pemaparannya, Melvyn Mak menyoroti pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan kepemimpinan yang tangguh dan empati mendalam. 

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, pendidikan, dan inovasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

“Pemimpin masa depan harus mampu berpikir kritis, memiliki keberanian, dan mengedepankan solusi yang memberdayakan komunitas. Mengakhiri kemiskinan bukan hanya tentang bantuan langsung, tetapi menciptakan sistem yang mendorong kemandirian,” tegas Melvyn Mak.

Teddy Hartono, Chairman TBN Indonesia, menyoroti peran strategis kampus dalam mendorong pertumbuhan wirausaha.

“Kami ingin menciptakan pemicu dari TBN Community untuk transformasi di Indonesia. Semua elemen organisasi terlibat dalam membuat perubahan. Saat ini, jumlah entrepreneur di Indonesia baru 3,6%, dan kita harus meningkatkan angka ini. Kampus adalah mesin pertumbuhan, dan sangat strategis bermitra dengan kampus melalui MAXY Academy,” ujar Teddy.

 

