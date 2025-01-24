Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Oknum Polisi Terekam Bermain-main Sirine Strobo Sambil Senyum-Senyum, Jenderal Polisi Turun Tangan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |06:13 WIB
Oknum Polisi Terekam Bermain-main Sirine Strobo Sambil Senyum-Senyum, Jenderal Polisi Turun Tangan
Polisi senyum senyum bermain sirine strobo
A
A
A

JAKARTA - Bayangkan pengendara yang terjebak macet, kehujanan dan lelah usai pulang bekerja, lalu ternyata ada sirine strobo yang berbunyi di belakang kita.

Namun, ternyata sirine strobo itu hanya alat yang digunakan oknum polisi untuk bermain-main.

Hal itu lah yang membuat video seorang polisi menyalakan sirene strobo sambil tersenyum-senyum menjadi viral di mesia sosial. Warganet banyak mengkritik sikap polisi itu lantaran seperti bermain-main dengan strobo.

Dalam video, tampak polisi tersebut duduk di dalam mobil. Dia menekan-nekan tombol sirene strobo, sambil tersenyum-senyum terus ke arah kamera.

Berdasarkan tanda pangkat yang dikenakannya, polisi tersebut berpangkat Brigadir.

