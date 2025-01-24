Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kirim Bunga Ultah ke Megawati, Puan: Terima Kasih Sudah Perhatian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:54 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirim karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-78 untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Prabowo menunjukkan perhatian atas hari lahir ibundanya, Megawati.

"Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ultah ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya," kata Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menyebut bahwa Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Namun, dirinya merinci kapan dan menggunakan apa saat Prabowo mengucapkan langsung kepada Megawati.

"Mau tau aja, biasanya beliau langsung," jelasnya.

Prasetyo menyebut, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sedang diatur waktunya. "Sedang diatur waktunya," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
