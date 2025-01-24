450 Personel Gabungan Dikerahkan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Banten Hari Ini

JAKARTA - Sebanyak 450 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang Banten, yang memasuki hari keempat sejak 19 Januari 2025.

Adapun personel gabungan terdiri dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), aparat TNI AL, Polairud, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Jakarta Brigjen TNI (Maar) Harry Indarto mengatakan, bahwa pihaknya menargetkan agar pembongkaran pagar laut bisa segera selesai.

"Untuk target seperti biasa 5 km (pencabutan pagar laut per hari), tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu," katanya kepada MNC Portal di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banteng, Jumat (24/1/2025).

"(Tapi) sekarang target kita bagaimana secepatnya bisa kita tarik (semua pagar laut). Target tetep 5 sampai 7 km (per hari)," sambungnya.