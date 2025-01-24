Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

450 Personel Gabungan Dikerahkan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Banten Hari Ini 

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |13:27 WIB
450 Personel Gabungan Dikerahkan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Banten Hari Ini 
Pembongkaran Pagar Laut
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 450 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang Banten, yang memasuki hari keempat sejak 19 Januari 2025.

Adapun personel gabungan terdiri dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), aparat TNI AL, Polairud, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Jakarta Brigjen TNI (Maar) Harry Indarto mengatakan, bahwa pihaknya menargetkan agar pembongkaran pagar laut bisa segera selesai.

"Untuk target seperti biasa 5 km (pencabutan pagar laut per hari), tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu," katanya kepada MNC Portal di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banteng, Jumat (24/1/2025).

"(Tapi) sekarang target kita bagaimana secepatnya bisa kita tarik (semua pagar laut). Target tetep 5 sampai 7 km (per hari)," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178283//prajurit_tni_al_pukul_ojek_online-Dprj_large.jpg
Tak Terima Diklason, Prajurit TNI AL Pukul Driver Ojol di Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175192//viral-WZrh_large.jpg
Gugur saat HUT TNI, Prajurit Marinir Praka Zaenal Mutaqim Juga Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174887//polri-k6Lg_large.jpg
Sejumlah Markas TNI di Tanjung Priok Mendadak Didatangi Polisi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174783//viral-tZsS_large.jpg
Profil Praka Zaenal Mutaqim, Marinir yang Gugur saat Terjun Payung Jelang HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174637//latihan_terjun_payung-n34u_large.jpg
Kronologi Praka Zaenal Gugur, Kecelakaan di Udara saat Latihan Terjun Payung HUT Ke-80 TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement