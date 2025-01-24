Sambut Ramadhan, Hary Tanoe Ajak Kepolisian Sinergi dalam Kegiatan MNC Peduli

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mengajak jajaran kepolisian, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek untuk bersinergi dalam kegiatan sosial yang dijalankan melalui MNC Peduli. Ajakan ini disampaikan Hary Tanoe dalam acara peresmian renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Hary Tanoe menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), terutama yang menyasar masyarakat menjelang bulan puasa Ramadhan. Menurutnya, sinergi dengan pihak kepolisian dapat memperkuat dampak positif dari berbagai program sosial yang diinisiasi oleh MNC Peduli.

“Jadi, saya sampaikan ini, karena sebentar lagi masuk bulan puasa, mungkin siapa tahu, dari jajaran Polda, atau mungkin Polres, Polsek, kita bisa bekerja sama, di dalam kegiatan CSR, yang sebentar lagi, masuk bulan puasa,” ujar Hary Tanoe.

Hary Tanoe juga menyinggung peran penting MNC Peduli yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari bantuan pendidikan hingga pembangunan sarana umum, seperti jembatan di Banten dan renovasi fasilitas Polsek Menteng. Dia berharap, kerja sama antara MNC Peduli dan kepolisian bisa berlanjut pada kegiatan sosial selama Ramadhan.

"Saya sampaikan, MNC Peduli adalah bagian dari CSR MNC Group, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan para mitra. Kami banyak melakukan kegiatan sosial, yang tentunya, dalam berbagai bidang, termasuk bantuan pembangunan sarana umum seperti jembatan yang sering kami lakukan di Banten dan termasuk juga, saran Polsek di sini, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya," ujarnya.