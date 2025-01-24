Sindir Pembredelan Pameran Yos Suprapto, Megawati: Kamu Polisi Mbok Jangan Suka Nangkepin Orang!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkit insiden pembredelan pameran lukisan seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto. Megawati menegaskan bahwa ekspresi seni itu harus dihormati.

Hal itu diutarakan Megawati saat diberi kado ulang tahun ke-78 berupa sejumlah lukisan oleh para beberapa seniman di acara, Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (24/1/2025).

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa keluarga Soekarno itu merupakan seniman. Untuk itu, Megawati pun mengkritisi pembredelan pameran lukisan seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto

"Makanya waktu ada lukisannya Pak Yos Suprapto, lha kok katanya dia mau ditahan mau di apa. Aku bilang, terus waktu itu, polisi itu kok kering men to yo (polisiti itu kenapa kering amat sih)," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu pun berkata bahwa ekspresi seni itu tak hanya bisa dilihat dari sudut pandang orang yang menikmati. Untuk itu, Megawati menyatakan bahwa seni itu harus dihormati.

"Karena apa, ekspresi seni itu harus dilihat bukan oleh kitanya, harus seperti tadi saya tanya, menggali keinginan dia, dan itu harus dihormati," tegasnya.

"Lho mung koyo ngono wae (cuma kaya gitu aja), orang aku aja waktu dikasih lihat, kan ada yang kebalik, aku sampai bilang Hasto, 'ini nek arep nonton e piye, To (ini kalau mau lihat caranya gimana, To)?', ininya yang dibalik apa kitanya yang begini," imbuh Megawati.

Atas dasar itu, Megawati meminta pada kader PDI Perjuangan untuk tidak bertindak berlebihan bila tak tahu seni. "Jangan sok-sok kaya ngerti, terus karena apa yang namanya itu terserah mereka," ucap Megawati.