Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Sebut Pemindahan Terpidana Mati Asal Prancis Sergei Areski Dilakukan 4 Februari

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |16:39 WIB
Yusril Sebut Pemindahan Terpidana Mati Asal Prancis Sergei Areski Dilakukan 4 Februari
Menko Yusril Ihza Mahendra. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemindahan terpidana mati Sergei Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025. Diketahui, Sergei merupakan terpidana mati kasus narkotika. 

"Sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/1/2025). 

Yusril menjelaskan, pemindahan ini dilakukan setelah Pemerintah Prancis menyepakati practical arrangements. Menurutnya, Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 30 tahun. 

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia, dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," ujarnya. 

"Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan grasi atau apakah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apapun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan Pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pemerintah Prancis," sambungnya. 

Sebelumnya, Indonesia-Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui. Pembahasan ini melalui rapat teknis oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan perwakilan pemerintah Prancis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159768/yusril-4QNB_large.jpg
Pemerintah Pastikan Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3112924/menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra_di_gedung_dpr_ri-Pu7K_large.jpeg
RUU Keamanan Laut Prolegnas Prioritas, Yusril: Draft Siap dalam Beberapa Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112765/badan_legislasi_nasional-elQr_large.jpg
Yusril Gulirkan Wacana Pembentukan Badan Legislasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/512/3108778/yusril-hwSP_large.jpg
Pesawat yang Ditumpangi Yusril Mendarat Darurat di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/337/3107648/menko_yusril_ihza_mahendra-bOap_large.jpeg
Soal Kekhawatiran Pemulangan Hambali, Yusril: Pemerintah Harus Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/337/3082993/yusril_ihza_mahendra-5JjL_large.jpeg
Pemerintah Tunggu DPR Bahas RUU Perampasan Aset 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement