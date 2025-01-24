Wakapolda Metro Jaya Apresiasi MNC Peduli Renovasi Gedung Polsek Menteng

JAKARTA - Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengapresiasi kontribusi MNC Peduli dalam meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya. Di mana, MNC Peduli telah membantu merampungkan renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat.

Djati Wiyoto menegaskan, renovasi ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari masyarakat, khususnya melalui MNC Peduli, yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

"Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli terkait dengan renovasi pembangunan Polsek Menteng yang diresmikan pada siang hari ini," ujar Djati dalam sambutannya dalam acara peresmian renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Renovasi Gedung Polsek Metro Menteng yang diinisiasi MNC Peduli ini sebagai upaya meningkatkan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat, seiring dengan komitmen MNC Group untuk terus mendukung pengembangan fasilitas publik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Djati, dengan adanya renovasi yang signifikan ini, Polsek Menteng dapat berfungsi lebih optimal, memberikan kenyamanan bagi personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ini tentu merupakan kehormatan bagi kami daerah Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat atas bantuan yang telah diberikan oleh MNC Peduli terhadap daerah Kepolisian yang ada di daerah Polda, Metro Jaya," ujar Djati.