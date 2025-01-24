Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolda Metro Jaya Apresiasi MNC Peduli Renovasi Gedung Polsek Menteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |16:54 WIB
Wakapolda Metro Jaya Apresiasi MNC Peduli Renovasi Gedung Polsek Menteng
Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengapresiasi kontribusi MNC Peduli dalam meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya. Di mana, MNC Peduli telah membantu merampungkan renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat.

Djati Wiyoto menegaskan, renovasi ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari masyarakat, khususnya melalui MNC Peduli, yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

"Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli terkait dengan renovasi pembangunan Polsek Menteng yang diresmikan pada siang hari ini," ujar Djati dalam sambutannya dalam acara peresmian renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Renovasi Gedung Polsek Metro Menteng yang diinisiasi MNC Peduli ini sebagai upaya meningkatkan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat, seiring dengan komitmen MNC Group untuk terus mendukung pengembangan fasilitas publik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Djati, dengan adanya renovasi yang signifikan ini, Polsek Menteng dapat berfungsi lebih optimal, memberikan kenyamanan bagi personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ini tentu merupakan kehormatan bagi kami daerah Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat atas bantuan yang telah diberikan oleh MNC Peduli terhadap daerah Kepolisian yang ada di daerah Polda, Metro Jaya," ujar Djati. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement