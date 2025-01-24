Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Penangkapan Buron KPK Paulus Tannos di Singapura

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |17:22 WIB
Kronologi Penangkapan Buron KPK Paulus Tannos di Singapura
Kronologi Penangkapan Buron KPK Paulus Tanos di Singapura
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kronologi penangkapan Paulus Tannos. Dikatakan Yusril, Paulus Tannos tertangkap dua hari yang lalu oleh Otoritas Singapura di sebuah tempat.

Diketahui, Paulus Tannos yang telah berganti status kewarganegaraan merupakan buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh Otoritas Singapura dua hari yang lalu," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jumat (24/1/2025).

Yusril menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan Singapura untuk memulangkannya.

Sesuai aturan yang berlaku menurut Yusril, ketika ada WNI yang tertangkap di luar negeri maka pemerintah akan mengupayakan ekstradisi.

"Untuk melakukan ekstradisi itu focal point-nya adalah Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
