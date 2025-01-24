Menhut Ajak Jajarannya Jaga Alam: Mulai dari Diri Sendiri

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ajak jajarannya jaga alam dengan dimulai dari diri sendiri (Foto: Kemenhut)

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melantik 55 pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Kehutanan. Dalam kesempatannya, Menhut mengajak jajarannya untuk menjaga alam dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Pelantikan pejabat tersebut dilakukan di Auditorium Dr Soedjarwo, gedung Manggala Wanabakti, Kamis (23/1/2025). Di mana Menhut Raja Antoni di dampingi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, beserta jajaran Dirjen.

Dalam sambutanya, Menhut Raja Antoni meminta jajarannya untuk bersama-sama menjaga alam dan lingkungan. Ia meminta hal ini dilakukan dari cara sederhana, dengan tidak lagi menggunakan botol minum plastik salah satunya.

"Kita selalu berbicara dengan hal yang sangat besar tentang perbaikan ekosistem, tentang perbaikan hutan kita, mangrove kita, tentang global warming, tapi kita bisa mulai melakukan mitigasi perubahan iklim itu dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan manggala ini," ujar Menhut Raja Antoni seperti dikutip.

Karena itu, dirinya menginginkan tidak ada lagi yang menggunakan botol plastik di lingkungan Kementerian Kehutanan, termasuk saat diadakan rapat.

"Saya tidak menginginkan ke depan masih ada yang rapat tapi menggunakan minuman botol, minuman kemasan. Sehingga di ruangan saya sampai di ruangan staf paling bawah tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik. Alokasikan anggaran beli gelas, dispenser di semua unit manggala maupun di UPT," sambungnya.

Biasakan Bawa Tumbler

Selain itu, dirinya juga meminta agar seluruh jajaran Kementerian Kehutanan mulai rutin membawa tumbler. Menurutnya, hal ini bisa menjadi identitas bagi karyawan Kehutanan.

"Biasakan k emana-mana bawa tumbler sehinga akan beda, kalau di sebuah rapat dan linglungan sehari-hari, sehingga semua akan tau ini pasti pegawai Kementerian Kehutanan kemana-mana bawa tumbler," tuturnya.