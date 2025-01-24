Tinjau Revitalisasi Pasar Anyar Tangerang, Wapres Gibran Optimis Jadi Destinasi Belanja Utama

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung revitalisasi Pasar Anyar, di Kelurahan Sukaasih, Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025). Ia berkeliling pusat perekonomian yang telah ada sejak 1967 ini dan merupakan ikon legendaris kebanggaan masyarakat Kota Tangerang.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menekankan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

“Para pedagang di pasar tradisional merupakan penyambung dan perantara antara produsen lokal dengan konsumen luas. Sehingga, pasar tradisional seperti Pasar Anyar memegang peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing,” kata Gibran dalam keterangannya.

Gibran pun optimistis, revitalisasi tidak hanya akan meningkatkan daya tarik Pasar Anyar sebagai destinasi belanja utama, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.

“Dengan pendekatan modern dan fasilitas yang terintegrasi, ia berharap pasar ini menjadi model pasar tradisional masa depan yang lebih produktif dan efisien,” ujarnya.