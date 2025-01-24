Prabowo Kirim Anggrek untuk Megawati, PDIP Anggap Wajar

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai wajar bila Presiden Prabowo Subianto mengirim anggrek sebagai ucapan ulang tahun ke-78 Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Apalagi, kata dia, hubungan kedua tokoh itu telah terjalin lama.

"Saya kira itu wajar, karena mereka sudah berhubungan cukup lama," kata Deddy usai ditemui di acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (24/1/2025).

Saat disinggung perihal pertemuan antara Prabowo dan Megawati, ia irit menjawab. Deddy hanya mengatakan pertemuan kedua tokoh itu akan dibahas pada waktu yang akan datang.

"Rencana pertemuan nanti kita bahas pada waktu yang akan datang," tutur Deddy.

Megawati, sambungnya, juga mendapat kado di acara tersebut, seperti sejumlah lukisan dari para seniman. "Lukisan yang dihasilkan oleh para seniman dan kemarin dibuat di Taman Suropati dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.\