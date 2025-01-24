Kader Ingin Megawati Soekarnoputri Tetap Jadi Ketua Umum PDIP

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (24/1/2025).

Dalam acara itu, para anggota legislator daerah mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri tetap memimpin partai berlambang moncong banteng.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, aspirasi itu didasari para kader menilai Megawati masih dibutuhkan partainya.

"Banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan, karena masih sangat dibutuhkan," terang Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan, banyak hal yang dibicarakan dalam forum yang dihadiri oleh 3.214 anggota legislator daerah. Ia berkata, akan ada materi pengelolaan pemerintah yang diberikan bagi para legislator daerah.

"Materi-materi yang dibawakan adalah bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mengerti proses pemerintahan, proses keuangan dan juga mengerti bagaimana melakukan fungsi-fungsinya secara baik," katanya.