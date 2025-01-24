Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Renovasi Gedung Polsek Menteng, Wakapolda: Wujud Kepedulian Masyarakat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:01 WIB
MNC Peduli Renovasi Gedung Polsek Menteng, Wakapolda: Wujud Kepedulian Masyarakat
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Renovasi Gedung Polsek Metro Menteng yang dikomandoi oleh MNC Peduli telah diresmikan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menyatakan, bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya.

"Ini adalah merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap jajaran kepolisian yang ada di wilayah Polda Metro Jaya," ujar Djati dalam sambutannya pada acara peresmian renovasi Gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Lebih lanjut, Djati menekankan bahwa dengan gedung baru Polsek Menteng yang lebih representatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja personelnya, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Ke depan tentu dengan bangunan yang cukup representatif ini, kita akan tingkatkan kinerja anggota kami yang ada di Polsek Menteng ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat," tambahnya.

Djati menegaskan, renovasi ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari masyarakat, khususnya melalui MNC Peduli, yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

"Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli terkait dengan renovasi pembangunan Polsek Menteng yang diresmikan pada siang hari ini," ujarnya. 

 

