Momen Komeng Bersama Pimpinan MPR Lihat Progres Pembangunan IKN

JAKARTA - Anggota DPD RI sekaligus MPR RI, Alfiansyah Bustami alias Komeng meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (24/1/2025). Ia datang ke IKN bersama jajaran pimpinan dan anggota MPR RI lainnya.

Dalam kunjungan itu turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta Wakil Ketua MPR RI seperti Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono, Eddy Soeparno dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, progres pembangunan IKN sudah sangat baik saat ini. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.

"Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar arget yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat, (24/1/2025).

Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.