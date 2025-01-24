Hari Keempat, Sepanjang 11,75 Km Pagar Laut Sudah Dibongkar

JAKARTA - Pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang Banten terus dilanjutkan oleh personel gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut (AL), stakeholder terkait dan nelayan setempat.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan, pada hari keempat pembongkaran, 11,75 Km pagar laut ilegal telah tercabut.

"Hingga hari ini, total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat nelayan yaitu sepanjang 11,75 km," kata Wira kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

Wira mengungkap, pembongkaran pagar laut ilegal itu terbagi menjadi tiga titik lokasi, yaitu Perairan Tanjung Pasir, Kronjo dan Mauk.

"Adapun total pagar laut yang telah terbongkar hingga hari ini di wilayah Tanjung Pasir sepanjang 9 km, Kronjo 2 km dan Mauk 750 m,x katanya.

Di sisi lain, Wira mengungkap kendala yang terjadi di wilayah Kronjo dan Mauk adalah beberapa bagian pagar laut terdiri hingga 3 lapis, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pembongkarannya.

"Pembongkaran terus dimaksimalkan dan dipercepat guna membuka akses nelayan untuk melaut," katanya.

(Angkasa Yudhistira)