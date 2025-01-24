Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Pastikan Terbuka dengan Kritik dan Saran untuk Perbaikan ke Depan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |22:23 WIB
Polri Pastikan Terbuka dengan Kritik dan Saran untuk Perbaikan ke Depan
Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pihaknya sangat terbuka dengan segala kritik dan saran, yang dapat membangun serta memperbaiki kinerja Korps Bhayangkara ke depan. Hal itu diungkap Dedi dalam diskusi panel peningkatan kinerja Kapolsek di Polda Jajaran, Jumat (24/1/2025). 

Awalnya Dedi menekankan perlunya kemauan Polri dalam terus memperbaiki diri. Untuk itu, kata Dedi, Polri merasa perlu menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber eksternal. 

"Mengelola personel Polri yang jumlahnya mencapai 490 ribu lebih memerlukan keseriusan dan ini butuh waktu yang tidak sebentar. FGD ini sangat penting dan masukan dari narasumber dan jajaran akan sangat membantu untuk membenahi permasalahan di tubuh Polri," kata Dedi.

Lebih lanjut Dedi mengakui banyak kejadian menonjol di akhir tahun 2024, yang memengaruhi kepercayaan publik, dan menempatkan Polri menjadi salah satu yang terendah. "Polsek adalah ujung tombak dari organisasi. 46% pengaduan masyarakat yang masuk ditujukan untuk Polsek. Saya tegaskan seluruh laporan dari masyarakat harus diterima, tidak boleh ditolak," katanya.

Dedi yakin dengan membenahi masalah - masalah di satuan kewilayahan, 80 persen permasalahan lembaga akan teratasi. Senada dengan Irwasum Polri, Ketua Harian Komisi Kompolnas Irjen (P) Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, Polsek merupakan garda terdepan dalam menghadapi permasalahan di tengah masyarakat. 

Menurutnya, masyarakat terutama di kota - kota besar, banyak menyoroti pemasalahan yang terjadi di tubuh kepolisian. Arief melihat setiap Polsek memiliki permasalahan berbeda sehingga perlu langkah mitigasi yang berbeda. 

 

