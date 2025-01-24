100 Hari Prabowo-Gibran, LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Paling Positif

JAKARTA – Sederet program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Top 3 dengan skor positif paling tinggi. Ketiga program tersebut yakni, Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dan Swasembada Pangan.

Hal tersebut terekam dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"100 hari pertama pemerintahan adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji," ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat merilis hasil survei, Jumat (24/1/2025).

Dari survei dilakukan setidaknya ada 9 program unggulan Prabowo yang mendapat penilaian positif dari publik, yang pertama yakni, program Makan Bergizi Gratis mendapat skor 8,4, di mana dampak program ini terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung kualitas generasi mendatang. Selain itu, permintaan pangan lokal berefek terhadap perekonomian.

Program tersebut juga menjadi simbol dari pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia yang membawa Indonesia ke arah lebih baik. Program ini juga memiliki nilai kemanusiaan terhadap anak bangsa.

Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah mendapat skor 8,0. Perbaikan infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan kualitas belajar menjadi program yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.

Selanjutnya, Swasembada Pangan mendapat skor 7,8. Pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap petani lokal membuat program tersebut sangat strategis untuk jangka panjang. Selain itu, mencerminkan kemandirian bangsa dan mendukung petani.

Di posisi berikutnya, Peningkatan Kesejahteraan Guru mendapat skor 7,8. Pemerintah memperkuat motivasi dan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Selain itu, bentuk penghormatan peran guru yang membentuk generasi masa depan.