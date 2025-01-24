Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap 11.000 Calon Siswa Daftar SMA Taruna Kemala Bhayangkara, Masuk Program Sekolah Unggulan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |23:40 WIB
Kapolri Ungkap 11.000 Calon Siswa Daftar SMA Taruna Kemala Bhayangkara, Masuk Program Sekolah Unggulan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini ada lebih dari 11.000 calon siswa yang mendaftar di SMA Taruna Kemala Bhayangkara. Hal ini merupakan salah satu Program Sekolah Unggulan yang diinisiasi institusi Polri. 

"SMA Taruna Kemala Bhayangkara juga menjadi salah satu Program Sekolah Unggulan Presiden Prabowo. Harapannya sebagian siswa punya minat menjadi  anggota Polri," kata Sigit saat menerima tokoh pers nasional Dahlan Iskan dan pimpinan Disway National Network (DNN) di Mabes Polri, Jumat (24/1/2025).

Sekolah ini berada di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kapolri sendiri yang menjadi pembina sekolah tersebut. Data 11.000 lebih calon siswa itu diperoleh dari hasil pembukaan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada 27 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025.

Siswa yang bersekolah di SMA Taruna Kemala Bhayangkara tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Dan pembukaan PPDB 2025/2026 SMA Taruna Kemala Bhayangkara merupakan angkatan pertama.

Sigit menambahkan, sementara para siswa yang lolos masih dititipkan di sekolah terdekat karena pembangunam gedung SMA Taruna Kemala Bhayangkara masih dalam proses pembangunan. "Proses pembangunan gedung SMA Taruna Kemala Bhayangkara lebih kurang memakan waktu satu tahun," ungkap Sigit.

Sementara itu Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Dedy Prasetyo mengungkapkan, kurikulum sekolah tersebut berbasis international baccalaureate (IB) maupun kurikulum nasional. Konsep kurikulum IB bertujuan untuk mengembangkan kemampuan inkuiri, kepedulian dan berpengetahuan para siswa.  

"SMA Taruna Kemala Bhayangkara menerangi kan kurikulum International Baccalaureate (IB) dan nasional," ucap Dedi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement