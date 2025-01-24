Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tewaskan 1 Orang, Kebakaran Rumah 2 Lantai di Cakung Diduga Akibat Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:41 WIB
Tewaskan 1 Orang, Kebakaran Rumah 2 Lantai di Cakung Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kebakaran di Cakung Jaktim (Foto: Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah dua lantai di Jalan Kandang Sapi, Gang H. Hamzah RT 11/6, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur menewaskan satu orang pria berinisial ZM (37) yang diduga terjebak akibat mengidap stroke pada Jumat (24/1/2025) sore. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak satu rumah tinggal 2 lantai dengan 2 KK dan 9 jiwa. 1 korban meninggal berinisial ZM (37)," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi, Jumat.

Api berhasil dipadamkan 6 unit Damkar pada pukul 16.15 WIB. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

"Selesai ditangani 6 unit damkar. Pengungsi nihil, estimasi kerugian Rp150 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kasudin Gulkarmat Jakarta Timur Muchtar Zakaria menyebut peristiwa itu terjadi pada pukul 15.34 WIB. Peristiwa bermula saat percikan api tiba-tiba muncul di salah satu rumah.

