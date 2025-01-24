Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bengkel dan Warung di Tanjung Priok Terbakar, 7 Unit Damkar Diterjunkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:04 WIB
Bengkel dan Warung di Tanjung Priok Terbakar, 7 Unit Damkar Diterjunkan
Ilustrasi Petugas Padamkan Kebakaran. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah lapak bengkel dan warung kelontong semi permanen di Jalan R.E Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Jumat (24/1/2025) sore. Si jago merah berhasil dijinakkan pada pukul 18.19 WIB.

"Objek lapang bedeng bengkel dan warung. Situasi selesai pemadaman atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak tujuh unit Damkar dikerahkan dalam proses pemadaman. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan korban nihil.

"Pengerahan 7 unit dan 35 personel. Penyebab proses penyelidikan dan korban nihil," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
