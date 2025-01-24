Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mantan Bupati Tangerang Bilang Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |21:55 WIB
Mantan Bupati Tangerang Bilang Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014
Pagar laut dibongkar KKP (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara soal pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengatakan sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dibangun.

Pernyataan itu disampaikan Zaki merespons foto dirinya yang diunggah konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, melalui akun X @muannas_alaidid pada, Rabu 22 Januari 2025. Dalam foto yang diunggah, Zaki nampak berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu. 

"Foto tahun 2014. Info saja, bahwa tahun itu sudah ada pagar-pagar. Tapi enggak ada yang perhatikan. Enggak tahu siapa yang pasang? Tujuannya apa dan untuk apa? Kewenangan Pemkab Tangerang hanya di pesisir pantai, tidak sampai laut," kata Zaki seperti dikutip, Jumat (24/11/2025).

Dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang memasang pagar bambu tersebut serta tujuan awal pemasangannya.  Ia menegaskan, pagar itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum proyek PIK 2 dimulai. 

"Dan tahun 2014 belum ada program PIK 2 di Tangerang," ujarnya.

Sementara itu, dalam unggahannya di akun X, Muannas menyebut, pagar bambu sudah banyak ditemukan di kawasan pantai utara (Pantura) Tangerang sejak 2014.

"Mantan Bupati Kabupaten Tangerang dua periode, Ahmed Zaki Iskandar, punya koleksi foto saat kunjungan ke pantura Kab Tangerang tahun 2014. Saat itu, dia menyewa tiga boat untuk membawa teman-teman wartawan melihat kondisi pantura yang sudah rusak. Ternyata, sejak 2014 itu sudah banyak pagar-pagar laut," tulis Muannas dalam unggahannya di akun X.

 

