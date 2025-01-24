Kronologi Pengamen Tusuk Temannya di Cempaka Putih, Minta Rp2.000 Tidak Dikasih

JAKARTA - Kurang dari 24 jam Tim Opsnal Reskrim Polsek Cempaka Putih yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Yossy Januari berhasil menangkap pelaku penusukan berinisial MRF (22) di sekitar Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada, Jumat (24/1/2025) sore.

AKP Yossy menjelaskan kronologi berawal pada Jumat dini hari, saat korban J (32) bersama S (36) berada di Jalan Rawasari Selatan. Tiba-tiba datang pelaku MRF (22) bersama rekannya meminta uang Rp2.000 tetapi korban menolak memberikannya.

Kemudian, teman korban melihat pelaku mengambil gitarnya, tidak berani memintanya. Karena itu, korban pun menanyakan perihal gitar tersebut.

"Korban menanyakan kepada pelaku namun pelaku yang sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras tidak terima dan melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Korban J (32) mengalami luka tusuk pada kepala bagian depan dan sekitar perut masih menjali perawatan," ujar AKP Yossy di Mapolsek Cempaka Putih.

AKP Yossy mengatakan pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. "Yang ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)