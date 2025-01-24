Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Wartawan di Bogor Dibobol Maling, Perhiasan Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |23:44 WIB
Rumah Wartawan di Bogor Dibobol Maling, Perhiasan Raib
Polisi Selidiki Perampokan Rumah Wartawan di Bogor. Foto: Okezone/Putra.
A
A
A

BOGOR - Aksi pencurian rumah kosong terjadi di wilayah Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Rumah istri wartawan dibobol maling hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah.

Istri wartawan, Hana Mutia (27) mengatakan peristiwa itu berawal ketika sang ibu pergi meninggalkan rumah sekira pukul 09.00 WIB. Kunci rumah disimpan di bawah pot tanaman garasi.

"Hanya ada ibu sendirian dari kemarin. Tadi pagi ibu pergi ke Cianjur jam 9, kuncinya ditaruh di bawah pot. Biasanya di simpan di rumah saudara, karena saudara juga ikut pergi ke Cianjur jadi ditaruh di sini (pot)," kata Hana di lokasi, Jumat (24/1/2025).

Lalu, ketika dirinya pulang ke rumah sekira pukul 16.00 WIB, mendapati pagar rumah dalam kondisi tidak terkunci. Juga melihat pintu depan rumah tidak terkunci tetapi dalam kondisi tertutup.

"Saya pulang sore, saya mau masuk kok pagar gak dislot sama sekali. Pas saya masuk (pintu) udah dibuka gak ke kunci tapi nutup rapat," jelasnya.

Di dalam, Hana terkejut melihat kondisi kamar sudah berantakan. Barang berharga yakni dua unit laptop, 2 perhiasan cincin dan speaker karaoke telah raib.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147634/perampokan-Efe2_large.jpg
Perampok Sekap Lansia di Agam, Gasak Emas Hampir 1 Kg hingga Uang Puluhan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement