Rumah Wartawan di Bogor Dibobol Maling, Perhiasan Raib

BOGOR - Aksi pencurian rumah kosong terjadi di wilayah Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Rumah istri wartawan dibobol maling hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah.

Istri wartawan, Hana Mutia (27) mengatakan peristiwa itu berawal ketika sang ibu pergi meninggalkan rumah sekira pukul 09.00 WIB. Kunci rumah disimpan di bawah pot tanaman garasi.

"Hanya ada ibu sendirian dari kemarin. Tadi pagi ibu pergi ke Cianjur jam 9, kuncinya ditaruh di bawah pot. Biasanya di simpan di rumah saudara, karena saudara juga ikut pergi ke Cianjur jadi ditaruh di sini (pot)," kata Hana di lokasi, Jumat (24/1/2025).

Lalu, ketika dirinya pulang ke rumah sekira pukul 16.00 WIB, mendapati pagar rumah dalam kondisi tidak terkunci. Juga melihat pintu depan rumah tidak terkunci tetapi dalam kondisi tertutup.

"Saya pulang sore, saya mau masuk kok pagar gak dislot sama sekali. Pas saya masuk (pintu) udah dibuka gak ke kunci tapi nutup rapat," jelasnya.

Di dalam, Hana terkejut melihat kondisi kamar sudah berantakan. Barang berharga yakni dua unit laptop, 2 perhiasan cincin dan speaker karaoke telah raib.