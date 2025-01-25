Refleksi Imlek PKB, Cak Imin: Junjung Tinggi Toleransi dan Kesetaraan

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar refleksi Imlek tahun 2025 bersama warga keturunan Tionghoa, di Season City Mall, Jakarta Barat, Jumat, (24/1/2025) malam. Acara tersebut bertema "Menjaga Bumi, Menjaga Kehidupan".

Dalam kesempatan itu, warga Tionghoa menitipkan aspirasinya agar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diperjuangkan untuk menjadi Pahlawan Nasional.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa persatuan Indonesia tetap kokoh setelah melewati berbagai tantangan seperti Pemilu hingga Pilkada 2024.

"Kita telah melewati tahun-tahun yang menguji persatuan kita di tengah pemilihan umum yang mengancam gesekan sosial. Namun, dengan menjunjung persaudaraan dan toleransi kita mampu melewati Pileg, Pilpres, Pilkada yang damai aman tanpa adanya gejolak," ujarnya.

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- berharap semua pihak bersama-sama menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Hal itu karena bumi tidak hanya tempat lahir, akan tetapi juga tempat manusia hidup dan tumbuh.

"Kita wajib menjaga dan melestarikannya, serta mencegah kerusakan lingkungan demi ekonomi. Menjaga bumi adalah bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Ini adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat hidup kita," ungkapnya.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini mengingatkan kembali sejarah PKB menggelar refleksi imlek. Hingga tahun ini, kata Gus Imin, PKB sudah menggelar refleksi imlek sebanyak 24 kali.

"Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya karena momen kebersamaan, dan keharmonisan terpancar. Inilah Indonesia yang penuh dengan nuansa budaya meskipun berbeda agama," ujar Cak Imin.