Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Desak Pagar Laut Dicabut, MUI: Proyek PSN PIK 2 Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |07:19 WIB
Desak Pagar Laut Dicabut, MUI: Proyek PSN PIK 2 Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat!
Desak Pagar Laut Dicabut, MUI: Proyek PSN PIK 2 Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat!
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggalang soliditas untuk membangun kekuatan melawan kezaliman dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. MUI juga menyoroti pagar laut yang menghebohkan warga.

Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. Sebab, proyek tersebut dinilai banyak mudharatnya dan menzalimi rakyat.

"Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan," kata Kiai Masduki di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Kiai Masduki menambahkan bahwa itulah substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu yang meminta secara tegas bahwa proyek PSN di PIK 2 harus dicabut.

MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 untuk dicabut.

Kiai Masduki menyampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Dia menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.

"MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat," ujarnya.

"Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851/pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281/pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129718/korupsi-iIg7_large.jpg
Raup Miliaran Rupiah, Tersangka Pagar Laut Ada yang Jaminkan Sertifikat ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129714/dir_tipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-0eMs_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Kades Segarajaya dan Jajarannya Raup Untung Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129699/polri-Aeba_large.jpg
Polri Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Ada Eks dan Kades Segarajaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126008/pagar_laut_misterius-LZQc_large.jpg
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement