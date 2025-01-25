Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Nama Aguan, Muhammadiyah Bongkar Tujuh Terduga Dalang Pembangunan Pagar Laut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |08:53 WIB
Singgung Nama Aguan, Muhammadiyah Bongkar Tujuh Terduga Dalang Pembangunan Pagar Laut
Singgung Nama Aguan, Muhammadiyah Bongkar Tujuh Terduga Dalang Pembangunan Pagar Laut
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkap tujuh dalang pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Semua nama itu telah dilaporan ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan, ketujuh pihak ini diduga memiliki peranan kuat dalam membangun pagar laut yang terbuat dari bambu. Hal itu diketahui setelah pihaknya mendapat informasi kuat yang bersumber dari sosial media.

"Nah tujuh nama ini ya satu swasta yang lainnya adalah individu, walaupun individu ini diduga bagian dari swasta itu juga," kata Gufroni saat dihubungi, Sabtu (25/1/2025).

Adapun ketujuh dalang pembangunan pagar laut itu yakni, Agung Sedayu Group. Perusahaan yang bergerak dibidang properti ini diduga kuat dalang yang membangun pagar laut.

"Pertama tentu yang paling bertanggung jawab ya saya kira adalah Agung Sedayu Group, ya karena di beberapa video itu ada pengakuan-pengakuan dari pekerja-pekerja yang memasang bambu itu di beberapa titik yang di Kronjo itu mengatakan bahwa ini memang proyek Agung Sedayu Grup," kata Gufroni.

"Jadi tidak terbantahkan bahwa ini adalah pagar misterius, tidak jelas siapa pemiliknya Karena pekerja-pekerja bambu itu dengan lengan polosnya mungkin, yang menyebut bahwa ini (proyek) Agung Sedayu Grup, Itu yang pertama ya," lanjutnya.

Adapun orang individu yang diduga terkibat dalam pembangunan pagar laut ialah, Ali Hanafi Lijaya. Gufroni mengatakan, Ali Hanafi merupakan orang kepercayaan Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group.

"Ali Hanafi Wijaya, itu kami dengar adalah tangan-tangannya Aguan. Tapi beliau ini sebenarnya bukan hanya persoalan pagar bambu saja, tapi persoalan pembebasan lahan, soal perampasan tanah di Kabupaten Tangerang, Ali Hanafi lah yang lebih banyak bermain, yang terlibat di lapangan. Jadi dia lah yang diduga yang membiayai tentang pagar bambu ini," bebernya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176674//infrastruktur-rmxE_large.jpg
Ini Proyek Rp65 Triliun Milik Aguan yang Dihapus dari Daftar PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176603//psn-Np2v_large.jpg
PIK 2, Proyek Strategis Jokowi yang Dihapus Prabowo dari Daftar PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/470/3176591//infrastruktur-Qb8u_large.png
Apa Itu Tropical Coastland? Proyek PIK 2 yang Dihapus dari Daftar PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851//pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement