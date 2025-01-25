Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Bajak Laut, Bakamla RI dan Japan Coast Guard Gelar Passing Exercise

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |10:22 WIB
Antisipasi Bajak Laut, Bakamla RI dan Japan Coast Guard Gelar Passing Exercise
JAKARTA - KN. Pulau Marore – 322 Bakamla RI bersama dengan Kapal Japan Coast Guard (JCG) Settsu PLH-07 menggelar Passing Exercise (Passex) di Perairan Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Pelatihan tersebut dipimpin oleh Komandan KN. Pulau Marore-322 Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang bersama dengan Komandan Kapal JCG Settsu PLH-07 Captain Kawasaki Kazushige.

"Kegiatan ini merupakan upaya Bakamla RI dalam mewujudkan kemampuan operasional pada Postur Optimum Bakamla RI Tahun 2025-2045,” ujar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah.

Skenario passex meliputi komunikasi taktis (comms check), manuver keluar pelabuhan (leaving harbour), penanganan kapal yang menerima pembajakan (combine training), photo excercise (photo ex), dan Finnex/Farewell.

“Semoga latihan ini dapat terus berlanjut sehingga wawasan dan profesionalitas para personel semakin meningkat sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kedepan,"pungkasnya.

Selain melaksanakan passex, Kedatangan kapal JCG Settsu PLH-07 ini juga bertujuan meninjau pelatihan Maritime Law Enforcement (MLE) Tahun 2025 yang diadakan oleh Bakamla RI bersama dengan Mobile Cooperation Team (MCT) JCG.

Bakamla RI menggelar pelatihan MLE Tahun 2025 ini mulai tanggal 21-23 Januari 2025. Pelatihan ini digelar secara rutin guna meningkatkan kapabilitas para personel Bakamla RI dalam menjalankan tugasnya mengamankan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta memperkuat hubungan kerja sama antar kedua instansi, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas personel.

 

Topik Artikel :
Bakamla RI bajak laut Bakamla
