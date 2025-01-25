Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung: Pagar Laut di Tangerang Perlihatkan Tidak Ada Koordinasi yang Jelas!

Patricia Leonard , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |12:47 WIB
Rocky Gerung: Pagar Laut di Tangerang Perlihatkan Tidak Ada Koordinasi yang Jelas!
Rocky Gerung: Pagar Laut di Tangerang Perlihatkan Tidak Ada Koordinasi yang Jelas!
A
A
A

JAKARTA – Kaukus Nusantara Bersatu menggelar diskusi bertajuk "Arah Indonesia ke Depan" di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman sebagai host.

Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, serta mengeksplorasi berbagai pandangan tentang masa depan politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis ini, Rocky Gerung menyoroti beberapa isu strategis yang menjadi perhatian publik. Salah satu contohnya adalah kasus pagar laut di Tangerang, yang menurutnya memperlihatkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum,"ujarnya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik.

"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Pagar Laut

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi pilihan strategis jika bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin, bukan sekadar anggota pasif. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut juga memiliki risiko besar.

"Bergabung dengan BRICS sebagai pilihan ideologis adalah hal yang baik, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Indonesia bisa menghadapi sanksi dari negara-negara Barat karena ekonomi kita masih sangat bergantung pada dolar," jelasnya.

"Indonesia bisa saja ingin kembali menjadi pemimpin di ASEAN seperti era Soeharto, tetapi untuk menjadi pemimpin global, kita harus memiliki visi yang lebih kuat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851/pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281/pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129718/korupsi-iIg7_large.jpg
Raup Miliaran Rupiah, Tersangka Pagar Laut Ada yang Jaminkan Sertifikat ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129714/dir_tipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-0eMs_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Kades Segarajaya dan Jajarannya Raup Untung Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129699/polri-Aeba_large.jpg
Polri Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Ada Eks dan Kades Segarajaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126008/pagar_laut_misterius-LZQc_large.jpg
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement