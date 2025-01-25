Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan di Istana Rashtrapati Bavan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |12:55 WIB
Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan di Istana Rashtrapati Bavan
Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan di Istana Rashtrapati Bavan
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi Kepresidenan Istana Rashtrapati Bavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025). Prabowo yang memakai setelan jas berwarna hitam disambut langsung oleh Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi.

Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan. Saat diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Prabowo pun memberikan hormat.

Setelah lagi kebangsaan kedua negara diperdengarkan, Prabowo pun mengecek pasukan tentara India. Setelahnya, Prabowo dan Droupadi saling mengenalkan delegasinya masing-masing.

Nampak delegasi dari Indonesia yang hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Komdigi Meutya Hafid.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, di hotel tempatnya bermalam di New Delhi, pada Jumat, 24 Januari 2025. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah lama dijalankan oleh India dalam menyambut tamu negara utama.

“Salah satu paket di awal pertemuan atau kunjungan kenegaraan itu selalu diawali dengan namanya permintaan kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri sebagai Utusan Khusus Perdana Menteri untuk menyambut tamu negara,” ujar Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri S. Jaishankar memberikan penjelasan terkait rangkaian kegiatan Presiden Prabowo selama kunjungan kenegaraan ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement