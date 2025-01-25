Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berikan Megawati dan Jokowi Vitamin, Muzani: Tokoh-Tokoh Ini Harus Sehat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |16:00 WIB
Prabowo Berikan Megawati dan Jokowi Vitamin, Muzani: Tokoh-Tokoh Ini Harus Sehat
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan hadiah pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selain ke Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan Muzani saat disinggung terkait Prabowo kerao mengirim vitamin ke Megawati. Menurutnya, Prabowo sudah terbiasa membeli vitamin ketika habis dari luar negeri.

"Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik," kata Muzani saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Ketua MPR RI itu menjelaskan, Prabowo juga terbiasa memberikan hadiah vitamin ke tokoh publik termasuk Jokowi dan Mwgawati.

"Beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara dan karena beliau merasa vitamin itu enak untuk badannya, beliau menghadiahkan itu kepada banyak tokoh, kepada Pak Jokowi, kepada Ibu Mega dikirimkan vitamin-vitamin dan kepada tokoh-tokoh lainnya," katanya.

