Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Citra Positif KPK Meningkat Jadi 72,6%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |16:25 WIB
Survei Citra Positif KPK Meningkat Jadi 72,6%
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Citra lembaga negara di mata masyarakat tercatat meningkat pada 2025. Hal itu berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang mendapatkan nilai kenaikan citra positif tertinggi dibandingkan lembaga hukum lainnya. Dalam survei itu, KPK mendapatkan skor di angka 72,6%, angka ini naik signifikan dari nilai citra positif KPK pada September 2024 yang mendapatkan angka 60,9%.

Dalam hasil yang sama, KPK juga tercatat memiliki tingkat kepuasaan yang tinggi jika dibandingkan penegak hukum lainnya. KPK mendapatkan angka 68,5% terkait tingkat kepuasaan publik.

Sementara citra positif tertinggi masih dipegang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendapatkan skor sebesar 94,2%. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi berada di urutan paling rendah citra positifnya di antara penegak hukum lainnya dengan nilai citra positif hanya sebesar 65,7%.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement