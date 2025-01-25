Survei Citra Positif KPK Meningkat Jadi 72,6%

JAKARTA - Citra lembaga negara di mata masyarakat tercatat meningkat pada 2025. Hal itu berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang mendapatkan nilai kenaikan citra positif tertinggi dibandingkan lembaga hukum lainnya. Dalam survei itu, KPK mendapatkan skor di angka 72,6%, angka ini naik signifikan dari nilai citra positif KPK pada September 2024 yang mendapatkan angka 60,9%.

Dalam hasil yang sama, KPK juga tercatat memiliki tingkat kepuasaan yang tinggi jika dibandingkan penegak hukum lainnya. KPK mendapatkan angka 68,5% terkait tingkat kepuasaan publik.

Sementara citra positif tertinggi masih dipegang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendapatkan skor sebesar 94,2%. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi berada di urutan paling rendah citra positifnya di antara penegak hukum lainnya dengan nilai citra positif hanya sebesar 65,7%.