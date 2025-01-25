Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Beri Penghormatan untuk Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |16:44 WIB
Momen Prabowo Beri Penghormatan untuk Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial
Presiden Prabowo Subianto beri penghormatan untuk Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkunjung ke Rajghat Memorial, New Delhi, India, dalam rangka melakukan upacara peletakan karangan bunga, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kegiatan ini bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India.

Setibanya di Rajghat Memorial, yang merupakan tempat kremasi Mahatma Gandhi, Presiden Prabowo didampingi dua mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India kemudian meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada tokoh besar perjuangan kemerdekaan India tersebut.

Setelah meletakkan karangan bunga, Presiden Prabowo melakukan prosesi khidmat dengan memutari makam Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo juga menebarkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai simbol penghormatan mendalam. Usai prosesi tersebut, Presiden Prabowo kemudian menuliskan pesan dan menandatangani buku tamu. 

"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi besar bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjadi inspirasi saya dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga arwahnya tenang, dan semoga ajarannya tetap kekal," tulis Prabowo.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.
 

(Arief Setyadi )

      
