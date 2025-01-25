Gerindra Sebut Inisiator Pertemuan Prabowo-Megawati Ibarat Minum Kopi, Apa Maksudnya?

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, inisiator pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tak perlu ditanyakan. Hal itu diungkapkan Muzani saat disinggung perihal inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo.

"Keperluan ketemu keduanya saya kira jangan bertanya tentang siapa yang menginisiasi nanti kalau terjadi pertemuan itu," tutur Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Ketua MPR RI itu mengibaratkan, inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo ibarat meminum kopi. Menurutnya, ketika minum kopi tak perlu ditanya siapa yang meracik lantaran akan berbeda nanti rasanya.

"Kalau kita minum kopi yang penting itu enak rasanya kopi, jangan bertanya siapa yang bikin kopi, karena kalau sudah siapa yang bikin kopi, nanti rasanya berbeda karena cara ngaduk pun berbeda-beda," ucap Muzani.

"Bagaimana bikin sambal, yang penting sambalnya enak tapi jangan tanya siapa yang bikin sambal karena ulekannya beda," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

"Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

Menurutnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. "Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin," tuturnya.