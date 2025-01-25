Makna Tersembunyi Prabowo Kirim Bunga Anggrek Kesukaan Megawati

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, makna kiriman bunga anggrek Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk ucapan ulang tahun dan doa kepada Presisen ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Prabowo diketahui memang mengirimkan karangan bunga untuk Megawati.

"Kalau itu kan selamat ulang tahun, doa dari seorang sahabat, dari seorang kawan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang juga diharapkan oleh kita semuanya, biasa dan diharapkan oleh semuanya," kata Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Menurutnya, semakin banyak mendoakan saat momen perayaan hari lahir akan semakin bagus. Ia pun berharap agar doa baik untuk Megawati bisa dikabulkan.

"Kita sebagai manusia semakin banyak yang memberi doa semakin bagus, mudah-mudahan doa-doa itu dikabul," katanya.

Lantas, Muzani menjelaskan, alasan Prabowo mengirim bunga anggrek untuk Megawati. Ia berkata, bunga anggrek sengaja diberikan Prabowo lantaran disukai oleh Megawati.

"Pertanyaannya kenapa anggrek, memang Bu Mega itu mencintai anggrek. Di antara banyak bunga yang disukai oleh beliau itu antara lain anggrek, favorit," tandasnya.