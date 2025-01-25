Gempa M4,2 Guncang Kolaka Timur Sultra Sore Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Lalolae, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra). Gempa terjadi pada pukul 17.39 WITA, Sabtu (25/1/2025).

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono membeberkan hasil analisis BMKG menunjukkan informasi gempa bumi ini berkekuatan M4,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.10 LS, 121.78 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8.2 km, Barat Daya Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Kolaka di Barat Daya Lalolae, Kab. Kolaka Timur," ujar Daryono di Jakarta, Sabtu.

Daryono mengatakan, guncangan gempa bumi turut dirasakan di sejumlah wilayah (seperti Konawe hingga Kota Kendari.

"Guncangan gempa bumi ini dilaporkan dirasakan di Kolaka Timur dan Kolaka III-IV MMI, di Konawe dan Kota Kendari II MMI. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami," ucapnya.

Lebih lanjut, Daryono menyebutkan bahwa catatan BMKG terjadi 14 kali aktivitas gempa bumi susulan.

"Gempa ini merupakan gempa bumi susulan M4,9 Pukul 21:37:12 WITA tanggal 24 Januari 2025. Hingga pukul 18.10 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 14 aktivitas gempa bumi susulan," ungkapnya.

(Arief Setyadi )