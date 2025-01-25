Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PM Modi, Prabowo Ingin Percepat Kerjasama dengan India

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |19:38 WIB
Bertemu PM Modi, Prabowo Ingin Percepat Kerjasama dengan India
Presiden Prabowo Subianto bertemu PM India Narendra Modi (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Hyderabad House, New Delhi, pada pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas berbagai isu strategis untuk mempercepat dan memperluas kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam keterangan persnya usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempercepat kerja sama ekonomi dengan India. Prabowo juga telah menginstruksikan jajarannya untuk menyederhanakan birokrasi, mengurangi regulasi yang berlebihan, serta menempatkan kepentingan bilateral di garis terdepan.

"Jika perlu, kami akan memprioritaskan hubungan ini demi kepentingan kemitraan strategis jangka panjang yang sangat kami junjung tinggi," kata Presiden Prabowo.

Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur. Presiden Prabowo turut mengundang sektor swasta India untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kami membuka perekonomian kami terhadap partisipasi investasi di bidang infrastruktur dan kami mengundang India untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur Indonesia di segala bidang,” kata Presiden.

 

