14 Gempa Susulan Guncang Kolaka Sultra

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Lalolae, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (25/1/2025) pukul 17.39 WITA.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyebutkan bahwa catatan BMKG terjadi 14 kali aktivitas gempa bumi susulan.

"Gempa ini merupakan gempa bumi susulan M4,9 Pukul 21:37:12 WITA tanggal 24 Januari 2025. Hingga pukul 18.10 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 14 aktivitas gempa bumi susulan," kata Daryono di Jakarta, Sabtu.

Daryono membeberkan hasil analisis BMKG menunjukkan informasi gempa bumi ini berkekuatan M4,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.10 LS, 121.78 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8.2 km, Barat Daya Lalolae, Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 5 km.