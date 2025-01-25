Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |21:28 WIB
Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda
Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda
A
A
A

JAKARTA –Salah satu tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun. Saat ini banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun.

Demikian diutarakan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengukuhkan kepengurusan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda sering kali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi.

Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

Dia juga menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4, yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

“BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” bebernya.

Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4: Salah satunya berjihad melestarikan keluarga: Menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180453//acha-uW3A_large.jpg
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180340//deddy_corbuzier-m5Ql_large.jpg
3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/330/3180367//perceraian-nTaC_large.jpg
Ketentuan Istri Gugat Cerai Suami, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707//viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179450//jule-T7VO_large.jpg
Foto dan Video Perselingkuhan Tersebar, Jule: Saya Benar-Benar Menyesal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement