Citra Positif KPK Meningkat, Ini Kata Ahli Hukum

JAKARTA – Citra positif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melejit signifikan hingga mencapai 72,6 persen dalam survei Januari 2025. Sementara tahun lalu, skor citra KPK berada di angka 60,9 persen.

Melonjaknya citra positif terhadap KPK justru menuai pertanyaan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir. Ia mengaku bingung dengan penempatan KPK dalam survei yang dilakukan sehingga citranya bisa meroket jika melihat kinerja lembaga antirasuah.

“Yang dinilai itu apanya citra (KPK, red) itu tinggi?” ujar Mudzakir dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Menurut Mudzakir, belakangan kinerja KPK disorot, misalnya baru mengungkap perkara-perkara di level kepada daerah dan DPRD. Sementara kasus-kasus besar, kata Mudzakir, belum terlalu terlihat signifikan belakangan ini.

“Saya sedikit kurang percaya dengan hasil survei itu. Kalau melihat dari substansi pokok perkara di bidang hukum, Jaksa misalnya, itu yang di publik selalu dikatakan bahwa Jaksa itu luar biasa karena apa, karena bisa menangani korupsi timah Rp300 triliun,,” katanya.

Dari kaca mata orang mengerti hukum, kata Mudzakir, justru yang terlihat sepak terjangnya sekarang adalah kejaksaan. “Jadi, kalau dinilai tinggi, tapi praktek penegakan hukum tidak pas, tidak tepat berdasarkan aturan hukum. Nah, ini yang saya kira perlu dievaluasi juga seperti KPK itu," imbuhnya.